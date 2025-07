Convention Center Ucraina. Meloni: “Il popolo ucraino ha guardato dritto negli occhi il proprio nemico e ha scelto di combattere”

AgenPress. La guerra intacca spesso la fiducia che si ha nel domani, l’abbiamo visto tante volte nella storia.

In questo caso non è stato così. In questo caso il popolo ucraino ha guardato dritto negli occhi il proprio nemico e ha scelto di combattere. E non ha scelto di combattere perché ama il conflitto, ha scelto di combattere perché ama quello che sta difendendo, perché sa vedere oltre quel conflitto.

E’ questo che ha permesso all’Ucraina di continuare a vivere, a produrre, a innovare, a cercare una luce anche nell’oscurità più profonda. Il nostro compito è aiutare l’Ucraina, e lo faremo, a scrivere questo nuovo capitolo della sua storia, per amore di giustizia e come monito per il futuro.