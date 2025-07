Convention Center Ucraina. Meloni: “Rafforzare la pressione nei confronti della Russia, soprattutto utilizzando lo strumento delle sanzioni”

AgenPress. Fin da subito, Volodymyr Zelensky, l’Ucraina hanno accettato la proposta di un cessate il fuoco incondizionato, così come hanno assicurato la disponibilità a sedersi al tavolo negoziale al più alto livello. Dall’altra parte nessuna disponibilità è fin qui arrivata da parte russa. Su nulla, su nulla.

Per questo – è stato oggetto del nostro dibattito oggi, ne abbiamo discusso con Volodymyr – il percorso per noi è chiaro, un percorso duplice: continuare a sostenere l’Ucraina e dall’altra mantenere, anzi, rafforzare la pressione nei confronti della Russia, soprattutto utilizzando lo strumento delle sanzioni. L’obiettivo, come sapete, è la pace, ma una pace che sia giusta, che sia solida. E la pace si costruisce, come ho detto tante volte, non con i buoni propositi ma con la deterrenza. E’ questa la linea che, in maniera estremamente coerente questo Governo ha mantenuto sin dall’inizio dell’invasione. E rivendico che oggi è si grazie al coraggio del popolo ucraino, ma anche grazie alla continuità del nostro sostegno e all’unità dell’Occidente, se possiamo parlare di un percorso negoziale verso la pace.