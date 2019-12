Anzaldi (Iv): “Palazzo Chigi vuole richiedere sei milioni di euro di contributi erogati al quotidiano ‘Il Foglio’. Conte risponda

Agenpress. Il deputato di Iv, Michele Anzaldi componente della commissione Cultura alla Camera, in un’interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiede: “Si chiede di sapere se risponda al vero che Palazzo Chigi, attraverso il Dipartimento Editoria, intenda agire per richiedere sei milioni di euro di contributi erogati al quotidiano ‘Il Foglio’ dieci anni fa e se intenda eliminare i contributi futuri al giornale, di fatto sancendone la chiusura come ‘minacciato’ un anno fa dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino.

Quali iniziative il governo e il presidente del Consiglio intendano intraprendere per tutelare una voce libera della stampa, il cui valore è tutelato dalla Costituzione ed è stato più volte richiamato dal presidente della Repubblica Mattarella. Se, alla luce della controversia giudiziaria nata intorno all’accertamento della Guardia di Finanza che avrebbe portato all’esclusione de ‘Il Foglio’ dai contributi, non sia opportuno avviare un’ulteriore verifica sulla vicenda”.