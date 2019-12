Paragone: “Ecco tutti i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi al M5s”

Ecco tutti i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi!!!!

Mi sono rotto le scatole della gente che predica bene e razzola male!

Ps. Io sono uno dei pochi perfettamente in regola!

Agenpress. “Io rischio di essere espulso dal gruppo perché ho detto No e visto che ai probiviri piace il rispetto delle regole è giusto che anche io chieda il loro intervento: tra quelli che non sono in regola con i pagamenti ci sono ministri, presidenti di commissione…. – dichiara Gianluigi Paragone -”

“Mi sono rotto le scatole della gente che predica bene e razzola male!”.”Tutti lo sapevano. C’è gente che dall’inizio dell’anno non ha rendicontato nulla: Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno anche fatto ministro, e poi Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas, Giarrusso: lo sapevano tutti perché su Rendiconto c’è tutto e loro non hanno rendicontato nulla e allora il capo politico dov’è? Ha fatto finta di non sapere…”.

“Tra chi ha pagato poco ho il piacere di segnalare la Nesci – continua Paragone – , che si voleva candidare in Calabria e soprattutto Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze e che vuole andare a fare la presidente della Commissione di inchiesta sulle banche: è ferma solo a tre mensilità. Poi c’è il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, che è ferma a due mesi“.

Mentre quelli che hanno rendicontato “proprio tutto” sono Lucia Azzolina e Francesco D’Uva.. .”Sarà mia premura segnalare ai probiviri tutti quelli che sono sotto i sei mesi – conclude Gianluigi Paragone – “.