Casellati: “Condivido le parole del Presidente Mattarella sull’immagine dell’Italia nel mondo”

Agenpress. Condivido le parole del Presidente Mattarella sull’immagine dell’Italia nel mondo, laddove il nostro Paese è considerato di più e meglio di quanto non facciamo noi stessi”.

“Ritengo giusto il riferimento alle criticità che vanno affrontate in via prioritaria dal lavoro per i giovani al sostegno al tessuto economico e produttivo, dal rilancio del Mezzogiorno alla tutela dell’ambiente e dei territori a rischio di dissesto idrogeologico fino al supporto alle famiglie e alla popolazione anziana che gli squilibri demografici stanno rendendo sempre più prevalente”.

“Il Presidente Mattarella con grande sensibilità e chiarezza, ha indicato agli italiani le leve che il Paese deve azionare per tornare a guardare il futuro con fiducia: quelle leve sono le nostre eccellenze storiche e naturali e le tante risorse umane, scientifiche, sociali e culturali che possono garantire anche ai nostri giovani grandi possibilità di sviluppo, così come è stato per le generazioni precedenti”.

Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati.