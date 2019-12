Discorso Mattarella, Cordella (FILP ANPPE Vigili del Fuoco): grazie Presidente

Agenpress. Il Presidente di Filp Anppe Vigili del Fuoco Fernando Cordella esprime apprezzamento per le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso di fine anno, parlando dei tre vigili del fuoco che sono rimasti vittime nell’esplosione ad Alessandria il 5 Novembre, ha detto che l’Italia vera è una sola: quella dell’altruismo e del dovere.

Nel testo integrale del discorso si legge “due mesi fa vicino Alessandria, tre Vigili del Fuoco sono rimasti vittime dell’esplosione di una cascina, provocata per truffare l’assicurazione. Nel ricordare – per loro e per tutte le vittime del dovere – che il dolore dei familiari, dei colleghi, di tutto il Paese non può estinguersi, vorrei sottolineare che quell’evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano: l’una nobile, l’altra che non voglio neppure definire. Ma l’Italia vera è una sola: è quella dell’altruismo e del dovere”.

“Grazie Presidente per queste importanti e splendide parole, parole che ci permettono di affrontare il nuovo anno con determinazione e serenità” conclude Cordella.