Agenpress. “Le aggressioni al personale sanitario restano un problema soprattutto culturale e di mancata comunicazione medico-paziente. L’inasprimento delle pene è un utile deterrente, ma serve anche entrare nelle scuole e far capire che chi lavora in ospedale è lì per aiutare gli altri”

Lo scrive su Twitter il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.