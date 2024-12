Latina. Concerto di Natale 2024 dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” a favore dei bambini poveri ed ammalati

A Latina, nella Chiesa Santa Domitilla, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale di solidarietà per le attività umanitarie dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”

AgenPress. Si è tenuto, ieri sera, nella splendida cornice della Chiesa Santa Domitilla, a Latina, il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione “Bambino Gesù del Cairo“, il cui Presidente è Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, che ha condiviso con tutta la comunità di Latina tale evento pastorale ed artistico, caratterizzato dall’esecuzione di prestigiosi brani musicali, accompagnati da immagini altamente significative.

Il Concerto è stato eseguito dalla Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato Di Martile ed ha visto la partecipazione del Soprano Minji Kang e del tenore Francesco Grollo, quale ospite d’onore.

Diversi gli ospiti e diverse le Autorità presenti, tra cui Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina, il Senatore Riccardo Pedrizzi, le Forze di Polizia, il Comandante dei Vigili del Fuoco

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, impossibilitata a partecipare, ha fatto pervenire parole di condivisione, attraverso il Consigliere Simona Mulé.

Tale iniziativa si inserisce nell’attività di Fundraising dell’Associazione, il cui obiettivo è di aiutare i bambini poveri ed ammalati.

Grande rilievo rivestono i progetti dell’Associazione ed, in particolare, l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà“, già realizzato, che accoglierà 300 bambini e garantirà loro l’assistenza familiare nonché una casa dove trovare cure e protezione, accompagnandoli fino alla crescita per un adeguato sviluppo educativo, l’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”, primo “Ospedale del Papa” fuori dall’Italia, in fase di realizzazione che garantirà le cure medico-sanitarie adeguate e specialistiche sia ai bambini dell’orfanotrofio, sia agli altri bambini, nonché l’accompagnamento delle donne durante tutto il periodo della gravidanza e post parto, la Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana, denominata “Fratello“, che offre pasti, ogni giorno, a 5000 famiglie egiziane e il progetto denominato “Salus“, che consiste nell’attuazione di cliniche mobili finalizzate a visitare e a curare i bambini poveri in quelle zone dell’Egitto in cui mancano le strutture sanitarie.

Papa Francesco guarda con fiducia ai progetti suindicati, sorretti dalla pedagogia dell’amore e della pace ed, ancor più, in quanto finalizzati all’educazione ed alla cura dei bambini, nonché al rispetto della loro sacralità.

“Saluto tutti i presenti, le Autorità Civili, militari e religiose, gli amici e i soci. Ritrovo, tra voi, molte persone con le quali ho avuto modo di condividere momenti di grande cordialità, stima e rispetto nel periodo del mio servizio a Latina. E’ stato, quindi, per me un vero piacere poter accogliere la proposta di Monsignor Gaid di organizzare a Latina il tradizionale Concerto di Solidarietà” con queste parole il Prefetto Pierluigi Faloni, Consigliere per i Rapporti Istituzionali e le Relazioni Esterne dell ‘Associazione “Bambino Gesù del Cairo” ha voluto formulare un messaggio di condivisione e di gioia ai presenti, sottolineando altresì: “E’ un evento che ci consente di stare insieme per augurarci buon Natale, che, nel contempo, consolida il rapporto che la nostra Associazione ha instaurato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il quale condivide principi, valori e unità d’intenti nel portare aiuto ed essere vicina a chi soffre e ha bisogno.

Con i Vigili del Fuoco desideriamo essere una squadra, unita e compatta, per il raggiungimento del medesimo scopo, che è la tutela della vita. Sebbene in un contesto di festa, oggi torniamo a riflettere insieme su temi rilevanti, che consentono ad una comunità di sentirsi fattiva, pronta a disegnare un futuro migliore, con una progettualità di ampio respiro, come Latina si accinge a fare nel percorso che la porterà a festeggiare i 100 anni dalla sua Fondazione.

La musica ed il canto che hanno risuonato in questa Città e in questa splendida Chiesa fanno da cornice al messaggio che la nostra Associazione vuole rivolgere a questa collettività.

Partecipare, condividere, decidere, fare, per ridare nuova linfa a chi ha perso la speranza e poter riscoprire la gioia di vivere. Sento, tuttavia, il dovere di ricordare che, nonostante le note problematiche del momento storico che stiamo vivendo, la nostra missione non si è mai fermata, sicchè il nostro cantiere ha continuato a crescere.

All’inizio della nostra avventura i nostri progetti si configuravano come sogni da realizzare e speranze in cui credere, dopo quattro anni, sono diventati realtà, che, giorno dopo giorno, si realizzano grazie anche alla perseveranza e alla forza di un gruppo di persone determinate a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ed accomunate dall’intento di “fare”, ma soprattutto dall’intento di “fare bene”.

Pertanto, la Vostra numerosa presenza, oggi, in questo luogo, non può che assumere una grande importanza e un grande significato ed essere per me e per tutta l’Associazione motivo di profondo orgoglio. Tutto questo ci dà forza e ci sprona a fare meglio e di più”.