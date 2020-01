Milano. 32enne disabile morto affogato in piscina durante un corso di nuoto

Agenpress. Un ragazzo disabile di 32 anni è affogato mentre partecipava ad un corso di nuoto collettivo. Si sarebbe allontanato verso la parte più profonda della piscina e, preso forse dalla paura, ha iniziato a bere.

Il bagnino lo ha soccorso ma, una volta tirato fuori dall’acqua, era già in arresto cardiaco. Trasportato immediatamente in condizioni gravissime all’ospedale San Carlo, inutili sono stati i tentativi per rianimarlo.

La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti.