‘Ndrangheta. Sassi contro auto Klaus Davi a Platì. Indagano i carabinieri di Locri

Agenpress – È la Compagnia dei Carabinieri di Locri a indagare sui sassi lanciati contro l’auto di Klaus Davi il 31 dicembre scorso a Platì (Reggio Calabria).

Il massmediologo si trovava a pochi metri dalla casa di Giuseppe Trimboli – presunto appartenente a una cosca della ‘ndrangheta residente a Casorate Primo, in provincia di Pavia, ma che in quei giorni si trovava in vacanza nel paese aspromontano – quando la sua auto è stata colpita da due grossi massi. Il danno è stato confermato dalla società di noleggio proprietaria dell’autovettura.

Klaus Davi sta conducendo un’inchiesta sulla famiglia Barbaro e si è recato più volte anche nel pavese per realizzare alcuni servizi sulla nota famiglia di ‘Ndrangheta insediata nel Nord Italia, in particolare a Buccinasco. Ai microfoni del Tg4 Klaus Davi ha dichiarato: «Ero fuori casa. Aspettavo solo che arrivasse la persona che dovevo intervistare e sono piovuti i sassi. Chi li ha lanciati lo ha fatto da dietro una siepe e si è dileguato.

Per fortuna non mi hanno colpito e in pochi minuti sono intervenute tempestivamente le volanti dell’Arma». (video) Successivamente all’aggressione sono proseguiti attacchi su Facebook anche di carattere omofobo, «profili che sono stati acquisiti dai carabinieri» ha confermato Davi al telegiornale di Rete4.