Usa: Pompeo, se colpiremo l’Iran rispetteremo le leggi di guerra

Agenpress. Nella prima conferenza dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo dichiara:

“L’Iran sta lavorando per minare il processo di pace in Afghanistan, dove ha rapporti tra l’altro con i talebani. Quello che ci preoccupa sono le guerre per procura combattute dall’Iran nella regione”.

“L’Iran non metterà le mani sull’arma nucleare. Noi vogliamo mettere in sicurezza gli Stati Uniti e stabilizzare la regione mediorientale. E assicura: se colpiremo l’Iran rispetteremo le leggi di guerra”.