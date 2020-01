Caso nave Gregoretti, Salvini: “Io rischio un processo e Rackete da Fazio in Tv”

Agenpress. Matteo Salvini in merito al caso della nave Gregoretti dichiara: “il 20 gennaio la Giunta del Senato deciderà se io devo essere processato per sequestro di persona, in quanto avrei bloccato per quattro giorni uno sbarco di immigrati”

“Vi comunico – aggiunge – che sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rifarei“. “Se mi chiamano a processo, vi aspetto. Spero che trovino un tribunale abbastanza grande”

“Ma viviamo in un paese strano, perché non è normale dove una signorina come Carola Rackete che ha speronato una nave della Guardia di Finanza, invece di essere in galera, va da Fazio a fare la ‘fenomena’ e invece in galera magari ci va il ministro che ha difeso i confini del suo Paese” – conclude il leader della Lega Matteo Salvini -.