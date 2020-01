Dichiarazione TikTok in merito alla scoperta di una falla sulla sicurezza del social

Agenpress. “TikTok è impegnata a proteggere i dati dei suoi utenti con la massima serietà. – dichiara Luke Deshotels, PhD, TikTok Security Team – Come molte organizzazioni, incoraggiamo chi fa ricerca sulla sicurezza in modo responsabile a comunicarci subito in forma privata le vulnerabilità che richiedono un intervento immediato.

Check Point ha riconosciuto che tutte le criticità segnalate sono state corrette nella versione più recente dell’app prima ancora di essere rese pubbliche. Siamo certi che questo esito positivo favorirà altre future collaborazioni con i ricercatori impegnati nella sicurezza informatica.

A seguito di una verifica sui dati dell’assistenza clienti, possiamo confermare che non ci risultano modalità di accesso anomale che indicano che si sia verificato un attacco o una violazione.”

