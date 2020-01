Editoria, On. Gianfranco Librandi (Italia Viva): Conte non chiuda le porte all’informazione

Agenpress. Bene l’onorevole Michele Anzaldi che alla riapertura della Camera ha depositato un’interrogazione al presidente del Consiglio Conte sulla decisione di Palazzo Chigi di bloccare i finanziamenti al quotidiano ‘Il Foglio’, mettendone a rischio la sopravvivenza.

E’ impossibile immaginare un futuro per l’Editoria in Italia con un Governo che sta pagando l’impreparazione dei 5 stelle su di un tema così delicato. I giornali fanno il loro lavoro però per il M5s, essendo più difficile il contraddittorio, sono un problema per non dire, a volte, una minaccia. Conte deve evitare la chiusura di una voce libera e critica come quella de il Foglio perché in un paese democratico non si spegne l’informazione.

In ballo ci sono anche i posti di lavoro e la capacità di informare in maniera obiettiva e disinteressate. Si faccia un passo indietro e non si lascino morire testate storiche che tanto hanno fatto per il Paese.

Così il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi.