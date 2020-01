Prescrizione. Costa (FI), su emendamenti solo M5s è contro, mio testo può passare

Agenpress – “Solo il M5s, con un emendamento soppressivo, è apertamente schierato contro la nostra proposta di legge sulla prescrizione: nessun altro gruppo parlamentare interviene con emendamenti in commissione per cancellarla. Salvo dietrofont di qualcuno, la nostra proposta ha buone possibilità di essere approvata”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Enrico Costa, sui cinque emendamenti per superare la riforma Bonafede sulla prescrizione e tornare alla disciplina precedente. Un solo emendamento, presentato dal Movimento 5 Stelle, è interamente soppressivo del testo. Pd, Iv e Leu non hanno presentato emendamenti.

Mentre Maurizio Lupi ha depositato una proposta che ricalca interamente la proposta di legge Pd sulla prescrizione e prevede dunque che i termini vengano sospesi per due anni dopo il primo grado e per un anno dopo il secondo grado di giudizio. Gli altri tre emendamenti, a quanto si apprende, sono di Forza Italia. Una proposta chiede di sospendere il corso della riforma Bonafede in attesa di completare la riforma del processo penale. Un secondo emendamento interviene “con un chiarimento normativo” per regolare il ritorno alla riforma della prescrizione di Orlando. La terza proposta regola la rinuncia alla prescrizione.