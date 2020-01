Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Quota 100 ha favorito il turnover nel Paese, ma c’è ancora molto da fare”

Agenpress. “I dati diffusi oggi dall’Istat sull’occupazione di novembre sono frutto delle buone politiche del precedente Governo, in particolare della riforma Quota 100 che ha consentito a circa 200mila lavoratori di andare in pensione, favorendo così, nel nostro Paese, il ricambio generazionale e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare per uscire dalla crisi e garantire un’occupazione stabile e duratura. L’Italia si trova in una fase di incertezze politiche ed economiche, per cui sono necessarie strategie politiche coraggiose capaci di ridare un impulso ai consumi e incentivare l’aumento dei posti di lavoro”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, commentando i dati dell’Istat sull’occupazione di novembre.