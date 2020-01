Industria. Produzione novembre +0,1%, su anno -0,6%. Codacons, numeri allarmanti

Agenpress – L’industria italiana continua a vivere una situazione di crisi e i dati sulla produzione di novembre sono assolutamente negativi. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri forniti oggi dall’Istat.

“Il confronto annuo segna una flessione della produzione del -0,6%: si tratta del nono calo consecutivo per l’industria, che porta nel periodo gennaio-novembre 2019 ad una contrazione della produzione del -1,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 – afferma il presidente Carlo Rienzi – Numeri che non solo appaiono decisamente negativi, ma che sono allarmanti per le ripercussioni sul Pil e sull’economia del paese”.

“L’industria italiana risente dello stallo dei consumi che ha caratterizzato tutto il 2019, e senza una ripresa della spesa da parte delle famiglie i numeri continueranno ad essere deludenti – prosegue Rienzi – Il Governo deve adottare misure che portino ad un cambio di rotta, attraverso misure ad hoc per il rilancio dei consumi in Italia”.