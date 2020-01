Gb. Harry e William smentiscono, “niente veleni fra noi”. Convocato summit reale

Agenpress – I principi Harry e William hanno smentito in una nota congiunta diffusa a margine del summit reale quanto scritto oggi da un giornale britannico sui presunti toni particolarmente aspri di loro divergenze recenti.

Si tratta di “una storia falsa” pubblicata “malgrado le nostre smentite”, affermano i figli di Carlo e Diana in un testo diffuso dalla corte. I due rivendicano poi l’impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro “l’uso d’un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente pericoloso”.

Intanto è rientrato in queste ore nel Regno Unito il principe Carlo, di ritorno dalla visita ufficiale di condoglianze in Oman per la morte del sultano Qaboos, chiamato a partecipare alla riunione dei vertici della famiglia reale britannica sul destino dei duchi di Sussex, Harry e Meghan: che mercoledì hanno annunciato clamorosamente la decisione unilaterale di rinunciare allo status di membri senior del casato per rendersi finanziariamente più indipendenti e dividersi fra il Regno Unito e il Nord America. Il summit è considerato senza precedenti nella storia dei Windsor, per la pubblicità che la corte ha voluto darne.

La 93enne regina Elisabetta ha convocato nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, l’erede al trono e i suoi due figli: il primogenito William e lo stesso Harry, al suo primo faccia a faccia con la sovrana dopo l’annuncio di mercoledì. Meghan invece dovrebbe essere collegata dal Canada, dove di fatto si è già trasferita con il piccolo Archie.

Sul tavolo, secondo le indiscrezioni dei media, c’è la possibilità di definire almeno “la prossima tappa” della faccenda. Si parla di un possibile compromesso che consentirebbe ai Sussex di sganciarsi, ma solo parzialmente, o all’ipotesi alternativa di un taglio più netto dai doveri dinastici, ma con parallela rinuncia alla loro quota di appannaggio reale per le spese ordinarie (pari a circa 2 milioni di sterline l’anno).