Libia: Bergamini (FI), Vertice di stasera per nascondere inadeguatezze Governo

Agenpress. “Dispiace dover assistere al tentativo di Conte e Di Maio di ritagliarsi un ruolo nella prossima conferenza di Berlino quando, se avessero fatto bene il loro lavoro, quella conferenza si sarebbe tenuta a Roma. Quanto al vertice di stasera tra governo e opposizioni sulla crisi libica, non è altro che fumo negli occhi.

Conte continua a preferire i proclami a mezzo stampa – da ultima l’intenzione di mandare soldati in Libia – al confronto con le forze politiche. Tutto ciò dimostra, laddove non fosse ancora chiaro, che al premier non interessano le opinioni degli altri partiti, ma far apparire il fallimento dei governi giallo-rossi-verdi in politica estera come il fallimento di tutti. Credo che Forza Italia farebbe bene a non prestarsi a questo gioco, il cui unico obiettivo è nascondere le evidenti inadeguatezze di questo esecutivo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.