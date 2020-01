Roma. Scuola statale divide gli alunni per ceto sociale

Agenpress. Polemica per come una scuola statale romana sul proprio sito spiega come sono divisi gli alunni nelle loro sedi.

La suddivisione all’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma avveniva in questo modo: “il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario accoglie alunni di estrazione sociale “medio-bassa”, mentre quello di via Vallombrosa “prevalentemente con alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia”.

Su twitter la ministra Azzolina prende le distanze, scrivendo:”la scuola dovrebbe sempre favorire l’inclusione. Descrivere popolazione scolastica per censo non ha senso”.

Dopo le numerose polemiche è stata cambiata in fretta e furia la pagina di presentazione della scuola sul sito dell’istituto scolastico.