Calabria. Rafforzata la scorta del procuratore Nicola Gratteri

Agenpress – La scorta del procuratore Nicola Gratteri è stata rafforzata. Non solo blindando le finestre del suo ufficio e aumentando dotazioni e sistemi di sorveglianza ma anche fornendo, auto corazzate in caso di attentato con bombe. A deciderlo è stato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in prefettura a Catanzaro. Per il momento, inoltre, sono stati eliminati gli incontri pubblici di Gratteri che potessero comportare dei rischi.

“Il Procuratore di Catanzaro, Nicola #Gratteri, è fonte di speranza per tutta la Calabria. Una speranza che, come riportano diversi organi di informazione, i clan starebbero pensando di spegnere pianificando un attentato per uccidere questo straordinario servitore dello Stato”, ha commentato il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno. “Siamo sempre stati e saremo sempre con Nicola Gratteri e con tutte le persone che operano quotidianamente per una #Calabria migliore”.