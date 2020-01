Santanchè (Fratelli d’Italia): Cally istigatore di violenza al festival di Sanremo, su di me aprono un fascicolo per reato di opinione. Come funziona in Italia?

Agenpress. Santanchè: esprimo massima fiducia nell’operato della magistratura certa di essere una donna libera e una parlamentare di questa Repubblica dove vige ancora la libertà di pensiero e di opinione, sancita peraltro a chiare lettere dalla Costituzione italiana.

Quante italiane si prostituiscono per strada e quante non italiane? Prima di aprire un fascicolo su di me – reato di opinione? – vediamo se i dati mi danno ragione. Esiste una forma di razzismo anti italiano e questa ne è la prova. Ed esiste una esigua parte di magistratura politicizzata. È questo è’ il caso. So quello che dico e i concetti che ho espresso non sono a vanvera poi ripeto basta andare a leggere i numeri.

Detto questo: il rapper Cally – Lui si istigatore di violenza visto che inneggia allo stupro, all’omicidio, alla violenza domestica – può tranquillamente calcare il festival di Sanremo? Come funziona qui in Italia?