Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Sospendere pagamento utenze”

Agenpress. “Il Paese vive una grave emergenza sanitaria alla quale se ne aggiunge un’ altra, ugualmente seria, quella economica e sociale che sta determinando preoccupanti episodi di nervosismo. Chiedo che il governo, con la massima urgenza, sospenda per almeno tre mesi il pagamento delle utenze di luce, gas ed acqua alle persone fisiche e giuridiche annullando le bollette già inviate.

Inoltre segnalo che in molte città il contributo alimentare di solidarietà trova difficoltà nella distribuzione con i telefoni degli uffici competenti che suonano spesso a vuoto. Invito gli uffici competenti, per non esasperare una popolazione già duramente colpita, ad essere rispettosi di questa obbligazione coinvolgendo le organizzazioni caritative sul territorio . Invito a senso di responsabilità la politica evitando sollecitazioni ad aperture senza criterio. Il momento non è ancora quello adatto.

Semmai, ove nei prossimi giorni i dati risultassero ancora confortanti, si potrebbe dare un segno di speranza e di ottimismo aumentando gradualmente il raggio delle passeggiate, sia pur con le dovute cautele”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò