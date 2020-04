Coronavirus, Mariastella Giorlandino (Artemisia) test seriologici, D’Amato ci dica chi, come e dove si potrà fare

Agenpress. Prendiamo atto di questo irrigidimento della Regione Lazio rispetto ad un test da ripetere ogni circa 20 giorni e che renderebbe possibile scoprire molte cose sul Covid-19 e soprattutto contribuirebbe in modo significativo ad individuare gli asintomatici prevenendo il contagio e la degenerazione della malattia.

Ci domandiamo: perché impedire di fare i test? Se l’assessore Alessio D’Amato è così sicuro di poter garantire test sierologici gratuiti su tutta la popolazione del Lazio ci faccia capire “chi”, “come” e “dove” potrà fare questi test.

Come operatori nel settore sanitario esigiamo trasparenza e garanzie. Ci dica anche, l’assessore, se intende mandare ispezioni per verificare chi sta già facendo e continuerà a fare test in modo abusivo e a pagamento ma soprattutto ci racconti se autorizzerà i lavoratori e i privati a farli o se invece ingolferà le strutture ospedaliere provocando ancora più occasioni di contagio in totale disapplicazione del decreto e delle normativa di sicurezza. Pensare di coinvolgere i medici di base richiederebbe ben altro livello di approfondimento, attesa la delicatezza del sistema e la possibilità di sovraesposizione al rischio.

Dichiarazione di Mariastella Giorlandino (Imprenditrice a capo dei centri diagnostici e laboratori d’analisi Artemisia Lab).