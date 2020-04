Decreto scuola, niente esame di terza media. Tutti promossi e maturità online

Agenpress – Secondo quanto si legge dalle bozze circolate questa mattina, lo scenario previsto dal Miur guidato dal ministro Lucia Azzolina mette sul tavolo esami di maturità online con sola prova orale, nessuna bocciatura per gli studenti e commissione interna per la valutazione. Per la terza media niente esame ma solo una tesina da valutare insieme ai voti dell’anno scolastico. Per tutti gli alunni di ogni grado, promozione assicurata e recupero il prossimo anno. Questi i punti che potrebbe prevedere il nuovo decreto nel caso in cui l’emergenza continuasse oltre il 18 maggio.

Infatti ci potrebbe essere una piccola speranza che vede il ritorno in classe entro quella data, in quel caso ci saranno esami di maturità più completi con una prova di italiano per indirizzo e prova orale. Anche per la scuola media vale lo stesso principio, nel caso di un ritorno a metà maggio i ragazzi faranno l’esame con una prova decisa dalla scuola.

Le linee guida del nuovo decreto vedono così la logica del “tutti promossi” con la valutazione a settembre e l’obbligo della didattica a distanza con tutti gli strumenti tecnologici a disposizione. In sostanza non cambia molto rispetto alla bozza diramata la scorsa settimana dal Miur, ma viene chiarito il punto della promozione e del ritorno a Settembre già dai primi del mese, tra l’1 e il 2.

Se ci fosse la minima ipotesi di un non ritorno tra i banchi di scuola a Settembre, sarà comunque garantita la modalità delle lezioni online. Inoltre viene chiarito che il calendario scolastico non è stato modificato, dunque durante le vacanze di Pasqua, da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile, e nei periodi deliberati a inizio di anno scolastico dal Consiglio di Istituto, le attività di didattica a distanza resteranno sospese.