Mascherine ai dipendenti capitolini. Angelilli (FdI): “La Raggi? Più che vantarsi dovrebbe chiedere scusa”

Agenpress. “Oggi il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato con toni inutilmente trionfalistici l’arrivo di 100mila mascherine da destinare ai dipendenti di Roma Capitale e delle municipalizzate, un numero comunque inadeguato considerando la platea dei circa 50mila dipendenti. Più che vantarsi e fare proclami, dovrebbe piuttosto scusarsi con tutti i lavoratori per il clamoroso ritardo.

Infatti, i dipendenti hanno lavorato per settimane, dall’inizio della crisi, senza alcuna protezione e a contatto con il pubblico. Inoltre c’è da chiedersi quando avverrà l’effettiva consegna dei kit ai dipendenti, visto che il materiale è ancora nelle scatole, utile per una diretta Facebook di propaganda non certo per mettere in sicurezza immediatamente chi lavora. Il Sindaco si impegni ad una consegna immediata e capillare del materiale e, soprattutto, a realizzare una sanificazione completa, verificabile e regolare dei luoghi di lavoro, e si avviino la rilevazione della temperatura e i test sierologici”.

A dichiararlo è Roberta Angelilli, direttivo nazionale di Fratelli d’Italia.

“La situazione infatti è seria e va affrontata con molto rigore, a difesa della salute di lavoratori, utenti e di tutti i cittadini romani – ha ribadito -, anche perché, purtroppo, alcuni dipendenti si sono ammalati di Covid-19, numerosi sono in quarantena precauzionale, ieri un funzionario dell’anagrafe è deceduto e oggi lo stesso è avvenuto per un dipendente dell’Ama per i quali esprimiamo il più sincero cordoglio e condoglianze alle rispettive famiglie”.