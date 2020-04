L’ opinione di Roberto Napoletano. In casa siamo come gli olandesi in Europa

L’anomalia mondiale della Lombardia fa pagare un conto pesantissimo al Sud

Agenpress – Siamo allibiti. Senza parole. Per la prima volta abbiamo paura. Conosciamo Roberto Gualtieri come persona seria e preparata, ma facciamo fatica a riconoscerlo da ministro dell’Economia. Abbiamo letto una sua intervista sul Sole 24 Ore dove dichiara testualmente: “(…) trovo ogni polemica fuori luogo: siamo in presenza di una sequenza di misure che non ha precedenti nella storia italiana e che sono tra le più ambiziose a livello europeo (…)”

Ha ragione ministro Gualtieri: siamo in presenza di una manovra che non si era mai vista prima perché mai (le assicuro, mai!) si era riusciti a concepire una manovra così inefficiente e probabilmente inefficace. Una manovra da 400 miliardi che difende gli stipendi dei burocrati e lascia a secco cittadini e imprese.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/saluteeassistenza/2020/04/09/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-in-casa-siamo-come-gli-olandesi-in-europa/