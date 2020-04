Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Il governo faccia chiarezza, dica come stanno le cose”

Agenpress. “Il popolo italiano accetta sacrifici e misure restrittive della libertà personale serie ed invasive. Tuttavia, per non esasperare la popolazione (discutibili azioni da top gun come elicotteri, posti di blocco, applicazioni telefoniche) chiedo che il governo dica con chiarezza qual è la situazione sanitaria che sottende e giustifica tali misure, che illustri in sede parlamentare i rapporti del comitato scientifico affinché sia tutto trasparente.

Invoco altresì il rispetto della libertà di culto (aumentando il numero delle celebrazioni e limitando il numero dei fedeli) che al momento vale meno di librerie, cartolerie e negozi per bambini. Questo sia per i cristiani privati della celebrazione della Santa Pasqua sia per tutte le altre fedi, inclusi i musulmani che a breve inizieranno il ramadan”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.