Report, anticipazioni della puntata di lunedì 13 aprile su Rai 3

Agenpress. Questa sera tornerà l’appuntamento con una nuova puntata di “Report“. L’argomento Covid-19 sarà centrale, soprattutto gli effetti che ha sulla vita e la routine delle persone e dei posti di lavoro.

Nella puntata odierna parlerà anche il Dott. Moreno Di Marco. Attualmente ricercatore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”’ dell’Università la Sapienza di Roma. Il ricercatore è tornato in Italia dopo un lungo periodo di attività all’estero (sia in Europa che in Australia).

Ecco un promo della puntata di stasera, che anticipa il servizio sulla gestione del letame nelle aziende agricole, in questa nuova emergenza sanitaria.