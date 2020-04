L’ opinione di Roberto Napoletano. Lombardia e liquidità. La grande balla

L’efficienza lombarda è caduta come un castello di carta. Aiutiamoli per costruire un Paese nuovo

Agenpress – Abbiamo scritto RI-FATE PRESTO e in modo franco abbiamo chiarito che non avremmo mai pensato di dovere ripetere un titolo che era un appello estremo (novembre 2011) per evitare il default sovrano dell’Italia. Purtroppo, ci sono due problemi interni non risolti che ci obbligano a ripetere l’appello perché rischiano di ipotecare il futuro del Paese e di fare dell’Italia la vittima numero uno della Grande Depressione mondiale da Pandemia.

