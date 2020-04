I casinò online e il settore della videoludica durante il 2020

Agenpress. L’offerta rivolta al settore del gioco digitale è cresciuta in modalità esponenziale, se andiamo ad analizzare i dati di questo circuito in chiave retrospettiva. In effetti già nel corso degli ultimi 10 anni, ci sono stati buoni segnali, rappresentati in massima parte dall’hype legato alla pokermania e al successo mediatico e globale del Texas Hold’Em, legato prima ai tornei live, in tutta Europa, e successivamente trasferito con successo e rilevanza anche sulle piattaforme di gioco digitale.

Durante questi anni sono cambiati gli strumenti con cui i giocatori hanno eseguito il loro accesso su questi siti, ma non certo il numero di persone curiose, appassionate o esperto che hanno praticato questo tipo di attività nel tempo. Prendiamo oggi in esame il dato interessante dei casino non aams questa fonte alternativa di gioco, che si basa su un tipo particolare di utente; quello che ricerca la giocata con un payout differente e complementare, rispetto alla consueta offerta vigente, sui canali tradizionali come ad esempio il circuito Sisal, che in Italia opera ormai da lungo tempo. Subito dopo la legalizzazione del gioco online, in Italia, sono nate nuove realtà di gioco, ma tutte erano più o meno legate al contesto dei Monopoli di Stato. In alternativa oggi sono emerse queste nuove realtà di gioco digitale, rivolte per quei tipi di utenti che cercano qualcosa tra i migliori casino non aams online in quanto soluzioni diverse per il contesto dei giochi digitale con soldi veri.

Il numero di realtà di gioco online, si fa strada oggi nel deep web, grazie anche al passaparola, ai forum e naturalmente anche in virtù di segnalazioni che ne accrescono la popolarità, anche tramite tam tam virtuale. Prendiamo come modello un’altra lista di casino non aams online ben recensiti dove è possibile trovare oggi, alcuni dei siti più audaci e concorrenziali, che si rivolgono a una categoria di utenti specifica, quella che già conosce bene la maggior parte delle sale da gioco presenti sul mercato odierno. Un contesto dove non sempre la realtà più grande e consolidata propone un servizio adeguato e affidabile, visto appunto che la qualità del gioco spesso sta proprio nei siti emergenti, che propongono bonus di benvenuto o pagamenti più elevati, in caso di vittoria. Oggi l’offerta in Italia e nel resto d’Europa si sta avvicinando sempre più a quelle che sono le esigenze dei giocatori. Anche per il contesto del betting online, le cose sono notevolmente cambiate e migliorate.

Il settore del casinò online oggi rappresenta oltre il 13% della spesa complessiva per il gioco in Italia, mentre fino a 10 anni fa si trattava di qualcosa di estremamente ricercato e ancora in evoluzione, in questo momento i siti di gioco attirano una massa critica sempre più consistente e sfaccettata. Parliamo di nuovi utenti che spesso provano per la prima volta a giocare a baccarat, a blackjack o alla roulette online, senza sapere bene di che cosa si tratta. La differenza è data proprio da questo aspetto fondamentale: le sale da gioco live, partono da una base esclusiva e selettiva, mentre il gioco online è inclusivo e popolare. Un aspetto che oggi assume una rilevanza mediatica netta, come ad esempio per il circuito del gaming, dell’home video e delle piattaforme di streaming di film e serie tv.

Dedichiamo una parte della nostra giornata navigando su internet, seguendo una serie tv o giocando al casinò online. Le possibilità appaiono quindi illimitate. Tocca all’utente scegliere cosa fare, in che modo e quando. I dati tuttavia evidenziano che oggi grazie anche alle app di gioco, il numero di nuovi giocatori è aumentato circa del 15% rispetto all’anno precedente. Un’evoluzione funzionale e fisiologica per l’intero settore del gioco digitale.