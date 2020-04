Gran Bretagna. Boris Johnson. Infermiera: “trattato come gli altri pazienti”

Agenpress – Jenny McGee è stata una delle due infermiere del Servizio sanitario nazionale che sono state elogiate dal primo ministro britannico Boris Johnson, 55 anni, primo leader mondiale contagiato.

In un’intervista con Television New Zealand trasmessa giovedì, McGee ha affermato che lo staff ha trattato Johnson come un altro paziente. Ha lavorato per 10 anni in terapia intensiva, di cui cinque come leader.

“Quando ho ascoltato le notizie su Boris Johnson, sono rimasta sorpresa, perché ho pensato ‘Wow. Mi prenderò cura di lui . Ma in realtà non mi sono preoccupata di occuparmi di Boris Johnson.”

“La mia prima reazione è stata che era uno scherzo. Pensavo che i miei amici stessero scherzando. Non me lo aspettavo”.

Johnson “era interessato da dove venissi e quale fosse la mia storia, e abbiamo trascorso molto tempo insieme e abbiamo parlato della Nuova Zelanda”, ha detto McGee, raccontando di essere rimasta scioccata quando il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern le ha inviato un messaggio.

“È una mia eroina. Penso che sia fantastica, ha appena detto quanto fosse orgogliosa di me e il paese fosse così orgoglioso ed era così emozionante e questo è qualcosa che non dimenticherò mai ”.

McGee ha raccontato come il lavoro durante la pandemia fosse stato fisicamente estenuante ed emotivamente teso, e che lei e i suoi colleghi fanno del loro meglio per salvare quante più vite possibile.“Il momento più buio è sicuramente stare con qualcuno che è morto e la loro famiglia non è lì”.