Carceri: FP CGIL, con dimissioni Basentini serve cambio rotta

Agenpress. “Adesso serve un vero e proprio cambio di rotta nelle politiche gestionali, da tempo ormai precarie”.

A chiederlo, dopo le dimissioni del capo del Dap Francesco Basentini, è la FP CGIL Polizia Penitenziaria, che ricorda come qualche mese fa vennero interrotte le relazioni sindacali, visto che le rivendicazioni per il personale di Polizia Penitenziaria erano rimaste “inascoltate”.

“Siamo fiduciosi in ‘un nuovo orizzonte” afferma il Coordinatore Nazionale Stefano Branchi. E dal nuovo vice capo del DAP Roberto Tartaglia “ci attendiamo un autorevole e serio contributo per un’inversione di rotta nelle politiche di salvaguardia per il personale”.