Coronavirus: Adinolfi (PDF), “lunedì andrò a messa”

“Che vuol dire che è vietata una ‘significativa pluralità’ di fedeli in chiesa?”

Agenpress. Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), sottolinea come il Dpcm sulle riaperture di fatto non fissi un concreto limite alla partecipazione alle Messe: “Ma è davvero così difficile per Conte essere chiaro? Dopo i congiunti e gli affetti stabili, adesso ci tocca impazzire sul concetto di ‘significativa pluralità’.

Leggo infatti dal Dpcm sulle riaperture che le Messe non si possono celebrare ‘in presenza di una significativa pluralità di fedeli’. Ma scrivere un numero, no? Non ricordo nell’ultimo anno di aver mai partecipato a una Messa feriale con più di dieci persone tra i cinquanta banchi della chiesa che frequento abitualmente.

Lunedì andrò a Messa. Non ritengo di violare alcuna disposizione del Dpcm”.