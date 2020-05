Agenpress. Kim Jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane, senza apparenti segnali di malattia.

Le 21 foto sono state diffuse dall’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord e dal quotidiano del Partito dei Lavoratori che hanno mostrato il leader col suo abito in stile Mao impegnato al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica.