Iran. Khamenei accusa USA e Israele di essere responsabili della caduta di Assad. Abbiamo le prove

AgenPress – “Teheran ha le prove che gli eventi accaduti in Siria che hanno portato alla destituzione dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad sono stati pianificati dagli Stati Uniti e da Israele. Lo ha affermato la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo l’agenzia di stampa statale iraniana IRNA.

“Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che quanto accaduto in Siria sia il risultato di un piano congiunto americano e sionista”.

“Sì, il paese vicino della Siria ha svolto un ruolo chiaro in questa questione e continua a farlo, questo è evidente a tutti, ma il principale cospiratore, il principale pianificatore e la sala di comando centrale sono negli Stati Uniti e nel regime sionista. Abbiamo le prove. Queste prove non lasciano spazio a dubbi”, ha continuato l’ayatollah aggiungendo che la “resistenza” si estenderà a tutto il Medio Oriente più di quanto non sia mai stata prima.

“Questa è la resistenza. Questo è il fronte della resistenza: più pressione viene applicata, più diventa forte. Più atrocità vengono commesse, più diventa motivata. Più viene combattuta, più si espande. E vi dico che con il potere di Dio, la portata della resistenza abbraccerà l’intera regione più di prima.”

Khamenei ha poi criticato gli osservatori che associavano l’indebolimento dei rappresentanti e degli alleati regionali dell’Iran all’indebolimento della Repubblica islamica stessa.

“Quell’analista ignorante, ignaro del significato di resistenza, immagina che se la resistenza si indebolisce, anche l’Iran islamico si indebolirà”, avrebbe detto l’autocrate iraniano. “E io dico, con l’aiuto e la forza di Dio, con il Suo permesso, l’Iran è forte, potente e diventerà ancora più potente”.

L’intelligence iraniana aveva avvertito il governo siriano delle minacce alla sua stabilità negli ultimi tre mesi, ha affermato Khamenei, ha riportato l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, aggiungendo che la guida suprema ha affermato che Damasco ha “trascurato il nemico”.