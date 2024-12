Cremlino. Vice ministro Esteri: siamo pronti a considerare un nuovo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti

AgenPress – Il Cremlino sarebbe “sicuramente pronto a prendere in considerazione” un altro scambio di prigionieri con gli Stati Uniti dopo l’insediamento del presidente eletto Donald Trump a gennaio. Lo ha dichiarato martedì il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.

Pur sottolineando che non voleva “anticipare nulla” poiché tali accordi richiedevano un “approccio multifase o multi-step da entrambe le parti”, Ryabkov ha affermato che un nuovo scambio di prigionieri potrebbe aiutare a migliorare le relazioni tra Russia e Stati Uniti e rappresenterebbe “un sano passo avanti, soprattutto all’inizio della prossima amministrazione”.

Ryabkov non ha fornito ulteriori dettagli sulla tempistica di un possibile futuro scambio di prigionieri né ha nominato coloro che potrebbero esserne coinvolti.

Tuttavia, a novembre, l’avvocato di Ksenia Karelina, cittadina russa e statunitense che sta scontando una condanna a 12 anni di carcere in Russia per aver donato 50 euro all’Ucraina, ha confermato che gli Stati Uniti e la Russia stavano negoziando un secondo importante scambio di prigionieri, previsto per febbraio.

Tale conferma è arrivata dopo un rapporto del canale Telegram pro-Cremlino Mash, secondo cui il Ministero degli Esteri russo aveva stilato una lista di “70 persone che il governo degli Stati Uniti ha accusato di spionaggio ed evasione delle sanzioni”, mentre gli Stati Uniti cercavano di scambiare Karelina; il cittadino statunitense Joseph Tater , attualmente in carcere in Russia per aver aggredito un agente di polizia; e il soldato statunitense Gordon Black, condannato a tre anni di prigione a giugno per furto e minacce di morte alla sua ragazza russa.

Ad agosto si è verificato il più grande scambio di prigionieri mai avvenuto tra Russia e Occidente: 16 prigionieri, per lo più politici, sono stati rilasciati dalle carceri russe in cambio di otto cittadini russi che stavano scontando pene detentive negli Stati Uniti, in Germania, Norvegia e Slovenia.

Martedì è emerso che Vladimir Putin aveva segretamente conferito ad Artyom Dultsev e Anna Dultseva, una coppia sposata tornata in Russia nell’ambito dello scambio ad agosto dopo aver lavorato per anni come agenti dormienti in Slovenia, l’Ordine del Coraggio, un riconoscimento statale conferito ai cittadini che hanno dimostrato “altruismo, coraggio e audacia”.