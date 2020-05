Garavini (IV): “Regione Sicilia garantisca anche a militari Esercito agevolazioni concesse ad altre forze di polizia”

Agenpress. “La Regione Sicilia, presieduta da Nello Musumeci, ha stanziato tre milioni di euro per il trasporto gratuito delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, escludendo però il personale dell’Esercito.

L’Esercito è in prima linea per proteggere e tutelare i cittadini nell’emergenza sanitaria, in tutto il territorio nazionale e anche in Sicilia, dove, in risposta a un appello del Presidente Musumeci, sta svolgendo con impegno e professionalità funzioni essenziali per la tutela dei siciliani, quali la sanificazione di tre delle quattro zone rosse siciliane, il controllo degli ingressi a Messina e il trasporto e distribuzione dei materiali sanitari sanitari per tutte le nove province siciliane, senza contare i militari impiegati per la sicurezza del territorio nell’operazione Strade sicure in tutta la regione”.

“Le nostre Forze armate sono impegnate con la consueta capacità professionalità e abnegazione in questa difficile emergenza sanitaria, condividendo le stesse difficoltà e gli stessi rischi delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco; sono sicura che il Presidente Musumeci condivida tali considerazioni e voglia provvedere quanto prima alla rettifica delle norme approvate e garantire anche ai militari dell’Esercito le agevolazioni concesse alle altre forze di polizia”.

Lo dichiara in una nota la Presidente della commissione Difesa del Senato Laura Garavini.