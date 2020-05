L’ opinione di Roberto Napoletano. Ri-fate presto/25. L’eutanasia del Paese da sventare. Basta con gli elemosinieri di Stato

Non solo non ci siamo sbarazzati dei castelli di carta della Sace, ma replichiamo con Invitalia e Arcuri –un nome una garanzia – e con Cdp che costringiamo a fare un mestiere che non è suo. Tanto rumore per decine di miliardi di proroghe di tasse e di modesti sussidi. Soldi veri mai

Agenpress – Se tutto va bene, siamo rovinati. Ci copriamo di ridicolo da un mese e mezzo per fare finta di mobilitare 45/50 miliardi che servono solo a coprire la proroga delle tasse o a dare sussidi che finiscono dopo un mese mentre le “poderose potenze di fuoco” – annunciate nelle conferenze stampa -si trasformano in vagoni di carta e di inciampi burocratici che tolgono anche la speranza alle imprese che promettono di salvare.

Siccome siamo pervicacemente decisi a non occuparci della nostra economia ma a favorirne una eutanasia neppure troppo dolce, riusciamo nel capolavoro di non fare sparire la Sace dall’impalcatura bizantina che blocca qualunque tipo di trasferimento ma addirittura di inventarcene una nuova di zecca che agisce e persegue gli stessi identici obiettivi. Portarti in giro per un po’ di mesi tra un labirinto e l’altro di procedure, contratti e scartoffie, senza mai farti avere un euro. Non ne bastava uno di Elemosiniere di Stato con seguito di colonnelli balbettanti alla Latini che è la Sace. Replichiamo con Invitalia e con Arcuri – un nome una garanzia – per gestire il sostegno pubblico alla ricapitalizzazione delle piccole imprese. Un aborto culturale prima ancora che economico. Sopra, per quelle cosiddette grandi con fatturato oltre i 50 milioni, che il mondo anglosassone catalogherebbe come commercio, arriva il terzo Elemosiniere di Stato.

