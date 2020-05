Silvia Romano, Santanchè (Fd’I): Conte ha consentito ai terroristi islamici uno spot in mondovisione

Agenpress. “Il Premier Conte continua a sbagliare clamorosamente. L’ultima vicenda della liberazione di Silvia Romano, anziché essere una coccarda da appuntarsi sul pezzo sì e’ trasformata in un vero e proprio boomerang: uno spot gratis – anzi a spese degli italiani ! – per i terroristi islamici.

Questo nella confusione generale di una compagine governativa che non sta più in piedi ma che per motivi di poltrone non vuole andare a casa. L’immagine che è stata data dell’Italia pagando e ammettendo ufficialmente di aver pagato il riscatto per Silvia Romano è quello di un Paese disposto a scendere a compromessi coi peggiori terroristi.

Credo che sia un unicum nella storia del nostro Paese, un pessimo inedito i cui effetti collaterali non sono ancora palesi. Con questa maggioranza senza senso e senza buonsenso siamo davvero arrivati al capolinea, Conte farebbe bene a scendere dal bus-Italia”.

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).