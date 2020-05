Fase 2, Fabrizio Cicchitto (ReL): Arcuri dovrebbe essere spedito a Wuhan

Agenpress. “Arcuri ignora che in una economia di mercato quando la domanda e’ molto alta e l’offerta e’ molto più bassa fissare un prezzo rigido a ribasso blocca tutto e casomai incentiva proprio il mercato nero e i cosiddetti speculatori.

Visto che ha degli ottimi rapporti con il governo cinese, Di Maio dovrebbe spedire Arcuri a Wuhan perché potrebbe essere un buon dirigente – ovviamente a basso livello – del Partito Comunista Cinese ma non ha nulla a che fare con l’Italia. Ha polemizzato con i cosiddetti liberisti da divano ma lui è un dirigista da tastiera. Comunque una rieducazione fatta nel profondo del Wuang gli farebbe certamente bene. Tornerebbe in Italia rivisitato, pronto a essere collocato da Conte e dal Pd per esempio alla Consip.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).