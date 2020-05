Ex Ilva, On. Librandi (IV): la pandemia non diventi il capro espiatorio per distruggerla

Agenpress. “Questa pandemia ha messo in ginocchio un settore già in difficoltà, la siderurgia. L’Ex Ilva aveva già dei grandissimi problemi prima di questa emergenza, tutto ciò ha dato il colpo di grazia.

Sono d’accordo con il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli, non può essere una scusa per smantellarla. Serve un piano strategico per farsi che la siderurgia italiana non fallisca. Purtroppo ArcelorMittal, come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi non sono in grado di gestirla, stanno portando lo stabilimento alla rovina, si era ipotizzata una ripartenza il 4 Maggio, ma così non è stato, ed ha allargato la platea dei cassa integrati.

Serve trasparenza, ma soprattutto serve mettere la parola fine e risolvere definitivamente la vertenza fatta ad ArcelorMittal, la gestione assunta fino ad oggi ha provocato solo danni.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).