Fase 2, Marco Rizzo (Partito Comunista): Conte, vergogna!

Agenpress. “Il premier Giuseppe Conte ha detto che “Fca è un’azienda italiana che occupa tantissimi lavoratori”. Con questa ovvietà si consentono prestiti garantiti dallo stato per 6.5 miliardi di Euro a una società che ha scelto di portare la sede legale in Olanda e quella fiscale in Gran Bretagna, riducendo drasticamente le spese fiscali.

Tutti soldi in meno allo Stato e al Popolo. Vergogna! Anche per questo motivo il 2 Giugno i comunisti scenderanno nelle piazze italiane con la loro piattaforma.”

Lo dichiara Marco Rizzo (Segretario Nazionale Partito Comunista).