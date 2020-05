Omofobia, Adinoldi (M5S): bene Fico su legge, fare di più sul tema dei diritti

Agenpress. “In Italia, così come in molte parti d’Europa, i diritti LGBTIQ non sono ancora riconosciuti. Tutto questo è inaccettabile nel 2020 e in una società emancipata come la nostra.

Ecco perché bisogna dare seguito al monito del Presidente della Camera Roberto Fico che ha invitato le forze politiche ad accelerare il percorso della legge che condanna con fermezza ogni episodio di violenza e discriminazione legato all’orientamento sessuale e di genere. Una situazione analoga avviene oggi in molte parti d’Europa, dall’Ungheria alla Polonia.

Le Istituzioni europee e italiane devono passare dalle parole ai fatti, ascoltare di più e coinvolgere le associazioni del settore nelle decisioni politiche e aprire così una coraggiosa stagione di riforme dove vengano riconosciuti i diritti di tutti”.

Così in una nota Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro dell’Intergruppo al Parlamento europeo sui diritti LGBTIQ.