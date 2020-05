Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Giornalista arrestata in Cina: che cosa nascondono?”

Agenpress. “Secondo Asianews una giornalista cinese Zhang Zhan è stata arrestata dal regime cinese perché accusata di mentire sulla pandemia.

In realtà, la giornalista aveva accostato l’origine della pandemia al regime comunista cinese. Non è la prima giornalista in Cina che scompare. Domanda: che cosa nascondono?

In tutto questo è grave che ogni pomeriggio il programma La Vita in Diretta dedichi spazio alla Cina come fosse il Paradiso Terrestre. Piuttosto, in tema di fake news, qualcuno dica alla giornalista Botteri che il Covid 19 non si contagia dal sudore” .

Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.