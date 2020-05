Agenpress – “L’incompetenza della Cina ha provocato una strage mondiale”: è il nuovo attacco di Donald Trump che su Twitter torna ad accusare Pechino per la nascita della pandemia da coronavirus, criticando le dichiarazioni fatte da Pechino in cui – afferma il presidente americano – “si accusa chiunque tranne la Cina per il virus che ha ucciso centinaia di migliaia di persone”. Per Trump invece bisognerebbe “spiegare a questi idioti” come le responsabilità siano proprio della Cina.