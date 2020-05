On. Gianfranco Librandi (IV): ritardi Cig inaccettabili, Tridico si dimetta

Agenpress. “Di fronte ai drammatici ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, è assolutamente inaccettabile che il presidente dell’Inps Pasquale Tridico parli di “normale procedura”. È normale procedura richiedere alle aziende e ai lavoratori di farsi carico di anticipare con difficoltà risorse che spettano loro per diritto?

Ciò che poteva apparire normale burocrazia prima della pandemia non può esserlo ora, il compito di un pezzo fondamentale dello Stato qual è l’Inps è soccorrere le aziende e i lavoratori in difficoltà, non caricarli di procedure inefficienti.

A queste condizioni, dopo tre mesi di disastro, è tempo che Tridico si assuma la sua responsabilità e si dimetta. Anche in virtù dei movimenti in corso per la nomina di un nuovo direttore generale, occorre una nuova guida a capo dell’Inps, qualcuno che sappia davvero guidare l’Istituto nella fase più drammatica della storia repubblicana.”

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).