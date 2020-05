Agenpress. Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la madre a coltellate e poi si è costituito alla Polizia.

Il fatto è avvenuto a Caserta. Il cadavere della madre è stato ritrovato in camera da letto in una pozza di sangue. Il figlio vive a Spello, in Umbria, ma due giorni fa era tornato nella casa materna.

In Questura, il ragazzo si è presentato sotto choc.