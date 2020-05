Agenpress. Oggi in Lombardia, dove i nuovi positivi sono stati 285, non è stato segnalato nessun decesso per Coronavirus.

La Regione Lombardia spiega che “i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi”.

L’assenza di nuovi decessi in Lombardia potrebbe essere causata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E’ già capitato in occasioni di festività.