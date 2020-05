Agenpress. Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump torna ad attaccare la Cina in merito alla diffusione del Covid-19 e dichiara in un’intervista a Sinclair Broadcasting:

“Avrebbero potuto fermare il coronavirus, non hanno saputo farlo per incompetenza o non hanno voluto ed entrambe le cose sono poco accettabili“.

Poi relativamente alle misure prese dagli Stati Uniti – ha aggiunto – “Abbiamo salvato milioni di vite e sono fiducioso di poter far ripartire rapidamente l’economia”.